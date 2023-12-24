بالفيديو - ارتفاع منسوب المياه يُغلق طريق بشرى - الرمثا في اربد

الوكيل الإخباري - تسبب ارتفاع منسوب المياه، على طريق بشرى - الرمثا، في محافظة إربد، إلى إغلاق الطريق كلياً، أمام حركة المركبات، مساء السبت.

اضافة اعلان



ووثق نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حالة الطريق والمياه تغمرها بالكامل، وقيام رجال الدفاع المدني بتحريك المركبات العالقة.



ويأتي ذلك بسبب الأمطار الغزيرة التي سقطت مساء السبت على المحافظة، خلال تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي.