بالفيديو.. الثلوج تُغلق طُرقاً في جنوب المملكة

الوكيل الاخباري - تسببت حالة عدم الاستقرار الجوي التي تؤثر على المملكة بإغلاق طريق "الراجف - الرصيف" في إقليم البترا السياحي بسبب تساقط الثلوج، كما شهد الطريق الملوكي من نقطة دوريات رأس النقب باتجاه الراجف إغلاقاً نظرا لتساقط الثلوج. اضافة اعلان





وبين مقطع فيديو قيام آليات سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بفتح الطريق وإزالة الثلوج.



وحذرت إدارة الأرصاد الجوية في تقرير خاص لها من خطر تشكل السيول خلال تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي يوم السبت.



وأوضح مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب بأن مزيج من الهواء العلوي ومنخفض فوق مصر يتحرك شرقًا مصحوب بامتداد منخفض آخر أوروبي يتقدم من الشمال إلى الجنوب سيؤدي بشكل واضح إلى حالة من عدم الاستقرار وحدوث نشاط للعواصف الرعدية على مناطق عدة السبت.



وأضاف آل خطاب بأن ليل الجمعة تبداً حالة عدم الاستقرار بالتأثير على شكل زخات متفرقة من المطر في الأجزاء الجنوبية الغربية من المملكة حيث تشتد حالة عدم الاستقرار السبت بحيث تشهد أماكن عدة من المملكة تشكل الغيوم الرعدية والتي يصحبها هطول زخات غزيرة من المطر أحياناً وتساقط زخات من البرد قد يكون غزيراً في بعض الأجزاء، مما يؤدي لتشكل السيول الفجائية وجريان السيول في الأودية والمناطق المنخفضة وتشمل أيضا منطقة البحر الميت ووادي عربة وخليج العقبة.



وتستمر فرصة الهطولات نهار السبت في مناطق متفرقة من المملكة والتي تكون غزيرة أحياناً، مع استمرار توقع تشكل السيول.



وكانت الأرصاد توقعت تساقط زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية الجنوبية.