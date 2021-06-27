بالفيديو.. بعد إصابته من قبل سمكة قرش في العقبة 'جمعية الغوص' ترد

الوكيل الإخباري - أصيب مواطن أردني من قبل سمكة قرش في العقبة، الجمعة، في محيط الشاطئ.

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وقال المصاب المتواجد في مستشفى الأمير هاشم في العقبةلإحدى الإذاعات المحلية، إنه قام بتحريك قدمه أكثر من مرة على سطح المياه في خلال لعبة مائية تعرف بـ"تتش ووتر"، مما أثار غضب سمك القرش.



وأكد أنه أثناء رفعه للبرشوت الذي كان يستقله، هاجمه سمكة قرش وتمكنت من "عضه" في قدمه، وبسبب ثقل وزن البرشوت لم يتمكن من سحبه إلى المياه، مبينا أن طول سمكة القرش يبلغ مترين بحسب ما شاهده.



وأضاف أنه عندما شاهد الكابتن المختص الحادثة طلب على الفور حضور الدفاع المدني، وتم نقله على الفور إلى المستشفى، مبينا أن حالته الصحية الآن جيدة.





من جانبه، قال رئيس جمعية العقبة للغوص خماش ياسين، إنه خلال المرحلة السابقة تم منع الصيد للمحافظة على الثروة السمكية في العقبة، وهو ما زاد عدد الأسماك.





ونوه إلى أن أسباب الحادثة التي حدثت مع المصاب تعود بسبب المشي على سطح المياه وهو ما استفز الأسماك، مبينا أن محيط شاطئ العقبة يخلو من الأسماك المفترسة.





"المنطقة التي تعرض فيها الشاب للهجوم تبعد عن الشاطئ ما يقارب 3 كيلو متر وليست بجانب الشاطئ"، بحسب خماش.





وختم قائلا:" الجمعية لديها آلية معينة في التعامل مع الأسماك المفترسة التي تأتي لشواطئ العقبة".