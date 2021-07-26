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بالفيديو.. عاطلون عن العمل يهددون بالانتحار جنوب المملكة بعد اعتصام دام لمدة شهر

الإثنين، 26-07-2021 12:21 م

بالفيديو.. عاطلون عن العمل يهددون بالانتحار جنوب المملكة بعد اعتصام دام لمدة شهر

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الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - اعتصم ما يقارب الـ 150 شابا عاطلاً عن العمل في محافظة معان في منطقة الجفر لمدة شهر، مطالبين بفرص عمل.

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وصعد بعض المعتصمين ذفوق مبنى البلدية مهددين بالانتحار ما لم تتحقق مطالبهم، وذلك بعد أن أهملوا بحسب وصفهم من قبل الجات المسؤول، لافتين إلى أن هذا المطلب حق وواجب على الحكومة تنفيذه، إلا أن النائب صالح أبو تايه أقنعهم بالعدول عن ذلك، واعدهم بإيصال مطالبهم للحكومة.

 

وأكد أحد المعتصمين لـ الوكيل الإخباري أنه لم يقم أي مسؤول أردني بزيارتهم والسماع لمطالبهم، التي تتمثل بأوضاعهم الإقتصادية والنفسية الصعبة.

 

وأضاف أن مطلبهم التوظيف في شركات مناجم الفوسفات التي تقع ضمن مناطقهم، إنطلاقا من واجب الشركة تجاه المجتمع المحلي الذي يحتضن أعمالها.

 

 

 

 




 

 


 

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