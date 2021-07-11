الأحد 11-07-2021
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الأحد، 11-07-2021 01:10 م

بالفيديو.. ممارسات مخلة بالآداب في إحدى أحياء العاصمة تثير شكوى قاطنيه

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الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - شكا مواطنون في منطقة أم أذينة الجنوبية في العاصمة عمان من الوضع الذي غدا عليه الحي الذي يقطنونه، حيث أصبح حياً تجول في أرجائه العادات المخلة بالآداب.

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وقال المواطنون لـ الوكيل الإخباري إن هذا الحي بدأت فيه ممارسات مخلة بالآداب تخالف العادات و التقاليد و القانون، كما يظهر في الفيديو ، من الساعة الثامنة مساء حتى ال12 ليلا.

 

وأضافوا أن التجمعات والمطاردات التي يحدثها الشباب خلف النساء، أصبحت مظهراً مزعجا ومقلقا لكل قاطني الحي.

 

وبدوره موقع الوكيل الإخباري يطالب الجهات المسؤولة السعي الفوري للحد من هذه الآفة المجتمعية المؤرقة، حتى لا تتطور وتحدث صداما بين اهالي الحي والدخلاء إليه.

 

 

 

 




 

 


 

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