بتوجيهات ملكية إرسال طائرة إخلاء طبي لنقل طفلة تعرضت عائلتها لحادثة سير

الوكيل الاخباري -

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بتوجيهات ملكية سامية، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي إلى سلاح الجو الملكي الأردني، اليوم السبت، بإرسال طائرة مزودة بطاقم طبي متخصص من الخدمات الطبية الملكية، لإخلاء طفلة تعرضت عائلتها لحادثة سير في محافظة معان.وسيتم نقل الطفلة إلى مدينة الحسين الطبية لاستكمال علاجها من خلال فريق طبي متخصص لمثل هذه الحالات.من جهتهم عبر ذوو الطفلة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك عبدالله الثاني، على هذه المكرمة الملكية واللفتة الإنسانية التي طوقت أعناقهم، مثمنين الجهد الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في خدمة الوطن والمواطن.