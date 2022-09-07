الأربعاء 07-09-2022
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الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين تنفذ يوما طبيا بمقرها الرئيس
أوقاف الأغوار الشمالية تُكرم أوائل المراكز الصيفية القرآنية
تكريم أوائل المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم في الرصيفة
الامن العام : وفاة مواطن على خلفية مشاجرة بإربد
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الصين توافق على أول لقاح يمكن استنشاقه لـ COVID-19