بتوجيهات ملكية ... اطلاق برنامج بناء المساكن للاسر الفقيرة

الوكيل الاخباري - اكد وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة ان هناك توجيهات من الملك للوقوف بجانب العائلات الفقيرة والمحتاجة حيث ان هناك رواتب شهرية وكفالات للايتام سيتم توزيعها في مختلف مناطق المملكة اضافة الى ان صندوق الزكاة الذي اطلق برنامجا لبناء مساكن للاسر الفقيرة بدعم من الديوان الملكي وبتوجيهات مباشرة من الملك .

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و قال الخلايلة خلال زيارة قام بها اليوم الى وادي عربة ان وباء كورونا يعم جميع دول العالم .

واكد الخلايلة ان حماية ارواح الناس أمانة في اعناق الجميع وان اغلاق المساجد يوم الجمعة وأداء صلاتي العشاء والفجر في البيوت المقصود منها هو عدم احتكاك المواطنين .



