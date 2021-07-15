بتوجيهات ملكية .. الحكومة تصرف رواتب ودعم مالي قبل العيد

الوكيل الإخباري -جلنار الراميني- تعمل الحكومة على التسهيل على الأردنيين ، بتوجيهات ملكية سامية، من خلال إجراءات شأنها التخفيف من وطاة الأعباء المالية ، تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك ، في ظلّ جائحة كورونا.

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تسليم المنتفعين في صندوق المعونة الدعم المالي

ومن تلك الإجراءات التخفيفية، تسليم صندوق المعونة الوطنية، اعتبارا من الأربعاء، وتنفيذا لتوجيهات الحكومة ، المنتفعين من خدمات الصندوق معوناتهم الشهرية، وذلك قبل عيد الاضحى (أنقر هنا) .

وقال الناطق الإعلامي في صندوق المعونة الوطنية ناجح صوالحة، في وقت سابق ، إن الصندوق حوّل المخصصات المالية لنحو 80 ألف أسرة إلى مكاتب شركة البريد الأردني المنتشرة في المملكة، لاستلام مستحقاتها المالية الشهرية.

وأضاف أنه تم تحويل رواتب باقي المنتفعين وعددهم نحو 27 ألف منتفع للمحافظ الإلكترونية والحسابات البنكية.

صرف بدلات التعطل عن العمل

كما وأوضحت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي انه سيتم صرف مستحقات بدل التعطل للمستفيدين اعتبارا من اليوم الخميس ( أنقر هنا)

واشارت المؤسسة في بيان سابق ان قرار التعجّل في صرف البدلات يأتي في اطار تمكين المستفيدين من المستحقات من تلبية احتياجاتهم المرتبطة بعيد الاضحى المبارك .

رواتب الموظفين

كما أكد مصدر في وزارة المالية ، أن غالبية موظفي القطاع العام ، سيتقاضون رواتبهم للشهر الحالي الخميس ( أنقر هنا) .



وأشار المصدر في وقت سابق لـ"الوكيل الإخباري" ، إلى أن الإجراء يأتي تخفيفا على الأردنيين ، وتمكينهم من شراء حوائجهم وتسديد التزاماتهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك .



وبيّن ، أنّ موظفين في العديد من المؤسسات والوزارات والدوائر الرسمية ، سيتقاضون رواتبهم الأحد المقبل.

تسهيلات في نقابة الممرضين

كما قررت نقابة الممرضين صرف رواتب المتقاعدين قبل عيد الأضحى وتأجيل أصحاب القروض من هذا الشهر الحالي إلى الشهر المقبل/ آب (أنقر هنا)



الحنيطي يوجه بتأجيل قسط سلف صندوق الادخار والتعاون



وبتوجيهات من رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، قررت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، تأجيل القسط الشهري للسلف الممنوحة للضباط وضباط الصف والأفراد من صندوق الادخار والتعاون لشهر تموز 2021، وفق بيان سابق (أنقر هنا)

ويأتي هذا القرار بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، وفي إطار الخدمات التي تقدمها القوات المسلحة للتخفيف على منتسبيها في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن.



إيعاز من الحواتمة

كما أوعز مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة بتأجيل أقساط السلف المالية لضباط وأفراد الأمن العام (أنقر هنا)



