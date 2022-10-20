بتوجيهات ملكية..العيسوي يلتقي متقاعدين عسكريين

الوكيل الاخباري - التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، اليوم الخميس، في الديوان الملكي الهاشمي، عددًا من المتقاعدين العسكريين، ممن اجتمع بهم جلالة الملك عبد الله الثاني الاثنين الماضي في نادي إقليم الشمال بإربد، لمتابعة مطالبهم واحتياجاتهم.



وقال العيسوي، في مستهل اللقاء، إن المتقاعدين العسكريين في مختلف مواقعهم، ومن مختلف الأجهزة والأصناف والرتب، دائمًا في قلب ووجدان جلالة الملك، باعتبارهم مصدر فخر واعتزاز وتقدير لجلالته ولجميع الأردنيين.



وأضاف أن هذا اللقاء جاء بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك، لاستكمال الحديث بمختلف القضايا سواء المتعلقة بالمتقاعدين العسكريين أو القضايا الوطنية بشكل عام، مشيرًا إلى توجيه جلالة الملك الدائم لتفعيل قنوات التواصل مع أبناء وبنات الوطن بمختلف مناطق المملكة، خاصة المتقاعدين العسكريين.

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