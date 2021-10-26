الثلاثاء 26-10-2021
الوكيل الاخباري

باحث من جامعة الزرقاء في قائمة افضل الباحثين على مستوى العالم

أوكرانيا: نهتم بالاستثمار في الأردن

وزير الاستثمار : الأردن يعمل لإيجاد قانون استثمار شمولي

بريطانيا تسجل 263 وفاة و 40954 إصابة بكورونا

حوارية للتعريف بقانون الإعسار بغرفة تجارة الزرقاء

إطلاق حملة عين عالفدين للترويج لمواقع المفرق الأثرية

جمع 70 طناً من النفايات البحرية على طول 10 كيلومترات بالعقبة

تعليق الرحلات في جميع مطارات السودان

أردنية العقبة تنظم ندوة للتشجيع على تلقي لقاحات كورونا

35 .2 مليون نسمة من سكان قطر حصلوا على جرعتي اللقاح ضد كورونا

الثلاثاء، 26-10-2021 05:19 م

بتوجيهات ملكية..العيسوي يلتقي وجهاء وممثلي الأغوار الشمالية لمتابعة مطالب اللواء

10202125154838955531631


الوكيل الاخباري - بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، يوسف حسن العيسوي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر الدكتور عاطف الحجايا، اليوم الثلاثاء، وأمس الاثنين، عدداً من وجهاء وممثلي لواء الأغوار الشمالية، لمتابعة الطلبات والمقترحات التي تم طرحها خلال زيارة جلالة الملك إلى اللواء الاحد الماضي، والوقوف على أي مطالب وأفكار ومقترحات أخرى لأبناء اللواء.

وتركزت مطالب أبناء لواء الأغوار الشمالية ومقترحاتهم، التي عُرضت أمام جلالة الملك، على تطوير القطاع الزراعي والاستفادة من الميزة النسبية التي يتمتع بها اللواء، خاصة الزراعات النوعية ذات القيمة المضافة العالية، إلى جانب التحديات والمقترحات التي تتعلق بالقطاعات الخدمية كالتعليم والصحة والبنية التحتية، إضافة الى مطالب قطاعي المرأة والشباب باعتبارها من القطاعات المهمة على مستوى اللواء والمملكة بشكل عام.

وأكد العيسوي، أن جلالة الملك أمر خلال لقائه مع الأهل في الأغوار الشمالية، بضرورة التواصل والتنسيق مع جميع الحضور لمتابعة ودراسة مطالبهم، والتنسيق والتعاون مع الحكومة والقوات المسلحة الأردنية لدراسة جميع الطلبات والمقترحات ومتابعتها وتنفيذ الممكن منها حسب الإمكانيات ووفقا للأولويات وبما ينسجم مع خطط الحكومة وبرامجها المستقبلية.

وأشار العيسوي إلى أن الديوان الملكي الهاشمي، سيعمل على دراسة الطلبات المقترحات والأفكار المتعلقة بالمشاريع الإنتاجية والتشغيلية، التي تركز على توفير فرص عمل لأبناء اللواء.

وأضاف أنه سيتم تنفيذ عدد من المبادرات الملكية في مختلف مناطق اللواء بناءً على التوجيهات الملكية، وذلك استمرارا للمبادرات الملكية السابقة التي نفذها الديوان الملكي الهاشمي خلال السنوات الماضية في لواء الأغوار الشمالية وبمختلف القطاعات.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
f

باحث من جامعة الزرقاء في قائمة افضل الباحثين على مستوى العالم

f

أوكرانيا: نهتم بالاستثمار في الأردن

دار رئاسة الوزراء في عمان- %28أرشيفية%29

وزير الاستثمار : الأردن يعمل لإيجاد قانون استثمار شمولي

4202126181430164192046

حوارية للتعريف بقانون الإعسار بغرفة تجارة الزرقاء

10202119183249565017417

إطلاق حملة عين عالفدين للترويج لمواقع المفرق الأثرية

w

جمع 70 طناً من النفايات البحرية على طول 10 كيلومترات بالعقبة

أخبار متعلقة
w

الملك يتسلم تقريري السلطة القضائية وهيئة النزاهة

1020211115347523999649

الملك يأمر بإصدار براءات خاصة بميدالية مئوية الدولة الأولى

w

الملك يجري مباحثات مع أمير دولة قطر في الدوحة

f

لحظة وصول جلالة الملك الى منزل اللواء المتقاعد خالد الكريميين - فيديو

1020216154650381628643

الملك: الإصلاح السياسي مستمر وبقوة بعد صدور مخرجات اللجنة الملكية

f

ماهو الفرق بين العفوين العام والخاص؟