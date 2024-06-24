بتوجيهات ملكية.. القوات المسلحة ترسل طائرة لإخلاء مواطن أردني من السعودية

الوكيل الإخباري - بتوجيهات ملكية سامية، أرسلت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، اليوم الاثنين، طائرة إخلاء طبي تابعة لسلاح الجو الملكي، لمواطن أردني تعرض لحادث سير في المملكة العربية السعودية.

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وبيّن قائد طبابة سلاح الجو الملكي أنه تم إخلاء المواطن عبر طائرة مزودة بطاقم طبي متخصص، مضيفاً أن حالة المصاب متوسطة.



من جهتهم، عبر ذوو المصاب عن شكرهم وامتنانهم لجلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على هذه اللفتة الإنسانية، مثمنين الجهود التي بذلتها القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي.