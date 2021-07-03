بتوجيهات ملكية.. الكسبي يتفقد مشاريع في محافظة البلقاء

الوكيل الاخباري -

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تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، لمتابعة سير العمل في المشاريع، والتواصل مع المواطنين من الميدان، والاستماع لمطالبهم وملاحظتهم، تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي،اليوم السبت، عددا من الطرق والمشاريع التي تعمل عليها الوزارة وتتابع تنفيذها في محافظة البلقاء.واستهل الكسبي جولته الميدانية بزيارة تفقدية “إلى لواء ماحص والفحيص” للاطلاع على واقع طريق مدخل ماحص، وأوعز الكسبي إلى المعنيين في الوزارة بإجراء دراسة شمولية لواقع الطريق وإجراء اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق المخصصات المالية المتوفرة، والاولويات التي تحددها الوزارة.