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بتوجيهات ملكية .. المستشفى الميداني الأردني غزة 68 يباشر أعماله

الأحد، 19-09-2021 03:19 م

بتوجيهات ملكية .. المستشفى الميداني الأردني غزة 68 يباشر أعماله

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 الوكيل الاخباري - باشرت طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة/68، اليوم الأحد، باستقبال المراجعين من قطاع غزة وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأشقاء مما يخفف من معاناتهم وآلامهم.

وقال قائد قوة المستشفى العقيد الركن زكريا ابو خيط: "بتوجيهات ملكية سامية وتنفيذاً للرسالة الإنسانية والطبية الأردنية تجاه الأهل في قطاع غزة، باشرت الطواقم الطبية باستقبال المراجعين وتقديم الخدمات العلاجية المثلى لأبناء القطاع بكل همة وعزيمة واقتدار، وبسعي دؤوب وتواصل حثيث من لدن جلالة الملك عبدالله الثاني في الوقوف إلى جانب الأشقاء من باب التسهيل عليهم والتخفيف من مصابهم"، مشيراً إلى وجود كادر من الأطباء والممرضين والفنيين لتقديم الأفضل لهم. 

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