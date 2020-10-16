الجمعة 16-10-2020
الوكيل الاخباري

الجزائر : 5 وفيات و 221 إصابة جديدة بكورونا

ليبيا تسجل 18 وفاة و 1169 إصابة جديدة بكورونا

اصابة شرطي اثناء القبض على مطلوب خطير ومسلح بعد مقاومة شديدة

لجنة الأوبئة توجه نصائح مهمة للأردنيين بعد تفشي كورونا

الصحة البريطانية: 15650 إصابة و 136 وفاة جديدة بكورونا

تعليق دوام معلمين وهيئات ادارية بمدارس حكومية وخاصة - اسماء

بتوجيهات ملكية.. ايعاز من رئيس هيئة الأركان

إدارة الأزمات ينشر خارطة حول فوائد الحظر الشامل - صورة

توضيح حول حركة الطيران في مطارات الأردن

تشكيل لجنة تحقيق بعد نشر فيديو صادم بمستشفى الامير حمزة




الجمعة، 16-10-2020 08:56 م

بتوجيهات ملكية.. ايعاز من رئيس هيئة الأركان

4202019152743172844669


الوكيل الاخباري - بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وبالتنسيق مع الديوان الملكي، لقيادة المنطقة العسكرية الجنوبية بتلبية احتياجات أرملة الشهيد جميل المواجدة.
اضافة اعلان

وقام رئيس أركان المنطقة العسكرية الجنوبية بزيارة إلى منزل أرملة الشهيد في منطقة العراق التابعة لمحافظة الكرك، إذ بدأت القوات المسلحة ومن خلال لجنة شكلت لهذه الغاية من أجل ترميم منزل أرملة الشهيد، وتلمس احتياجاتها وتقديم العون والمساعدة بما يكفل العيش الكريم لها، تقديراً للتضحيات والبطولات الجسام التي قدمها الشهيد جميل المواجدة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
92020279474680316849

اصابة شرطي اثناء القبض على مطلوب خطير ومسلح بعد مقاومة شديدة

9

لجنة الأوبئة توجه نصائح مهمة للأردنيين بعد تفشي كورونا

تربية

تعليق دوام معلمين وهيئات ادارية بمدارس حكومية وخاصة - اسماء

5

إدارة الأزمات ينشر خارطة حول فوائد الحظر الشامل - صورة

1020207145940188940578

توضيح حول حركة الطيران في مطارات الأردن

66

تشكيل لجنة تحقيق بعد نشر فيديو صادم بمستشفى الامير حمزة

أخبار متعلقة
قناص-أردني-يكتشف-الملك-عبدالله-الثاني-وهو-متخفي

الملك يأمر بنقل فتى تعرض للاعتداء إلى الخدمات الطبية الملكية

89823696_2708246279225135_8570385498596442112_o

بتوجيهات من الملك .. إلقاء القبض على المعتدين على فتى الزرقاء

1202012125923603572292

الملك وولي العهد يهنئان ولي عهد الكويت

aaa

الملك يكلف الدكتور بشر الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة

دار رئاسة الوزراء في عمان- %28أرشيفية%29

تعرف على معنى حكومة تصريف الاعمال

89823696_2708246279225135_8570385498596442112_o

الملك يهنئ رئيس الوزراء الياباني المنتخب