بتوجيهات ملكية.. ايعاز من رئيس هيئة الأركان

الوكيل الاخباري -

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بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وبالتنسيق مع الديوان الملكي، لقيادة المنطقة العسكرية الجنوبية بتلبية احتياجات أرملة الشهيد جميل المواجدة.وقام رئيس أركان المنطقة العسكرية الجنوبية بزيارة إلى منزل أرملة الشهيد في منطقة العراق التابعة لمحافظة الكرك، إذ بدأت القوات المسلحة ومن خلال لجنة شكلت لهذه الغاية من أجل ترميم منزل أرملة الشهيد، وتلمس احتياجاتها وتقديم العون والمساعدة بما يكفل العيش الكريم لها، تقديراً للتضحيات والبطولات الجسام التي قدمها الشهيد جميل المواجدة.