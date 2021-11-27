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السبت، 27-11-2021 04:41 م

بتوجيهات ملكية.. توقيع اتفاقية تنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع جذور وافتتاح قاعات وحدائق عامة بالكرك

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الوكيل الاخباري - وقع رئيس الديوان الملكي الهاشمي، رئيس لجنة تنفيذ مبادرات جلالة الملك يوسف العيسوي، ووزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، ومدير عام مؤسسة "الحق" الزراعية، اليوم السبت، اتفاقية لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع "جذور" لزراعة 3 آلاف دونم من الأشجار الحرجية والمثمرة في منطقة السنينة بلواء القصر في محافظة الكرك.

كما افتتح العيسوي، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، ووزير العمل نايف استيتية، مجموعة من مشاريع المبادرات الملكية التي جرى تنفيذها في محافظة الكرك.

ويأتي توقيع اتفاقية مشروع "جذور"، استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني المستمرة في زيادة مساحة الرقعة الخضراء والمحافظة على الغابات عبر التركيز على مشاريع التحريج، حيث جرى من خلال مبادرات ملكية تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية لمشروع "جذور" الذي يُعد أكبر مشروع للتحريج على المستوى الوطني منذ مطلع السبعينيات.

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