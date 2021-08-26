بتوجيهات ملكية ..خطط لتحسين أوضاع المتقاعدين العسكريين

الوكيل الإخباري - قال اللواء المتقاعد الدكتور محمد خلف الرقاد، إن جلالة الملك أكد وجود خطط لدى الحكومة للتخفيف من وطأة الفقر والبطالة والعمل على تحسين أوضاع المتقاعدين العسكريين.

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وقال خلال تصريحات صحفية، إن لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني مع عدد من المتقاعدين العسكريين أمس الأربعاء، تميّز بأريحية كبيرة سادها الثقة الكاملة بجهود جلالته على الصُعد كافة سواء فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والداخلية واهتمامه البالغ بالوضع الاقتصادي والإصلاح السياسي والإداري وفي كل ما له علاقة بالمواطن.



وأضاف أن أكثر ما كان يميز حديث جلالته هو الشفافية والوضوح، حيث تكلم عن الشأن الأردني بأشكاله كافة السياسية والاقتصادية والتنموية والتعليمية.



وفيما يتعلق بالشأن الداخلي، أكد الرقاد أن جلالة الملك كان مهتماً بالقضايا الوطنية الداخلية على رأسها الفقر والبطالة، وبين أن هناك خططاً لدى الحكومة للتخفيف من وطأة الفقر والبطالة على المواطن، حيث وجه الحكومة إلى المزيد من المشاريع التي تُسهم في حل مشاكل الفقر خاصة الزراعية منها، مشيرا إلى أنه وجه الحكومة إلى وضع استراتيجيات زراعية تعمل على تحسين الوضع الاقتصادي للأردن وللمواطن من خلال خلق فرص العمل.



في المقابل قدم المتحدثون العديد من الاقتراحات البناءة التي تتعلق بإقامة مشاريع زراعية وكيف بالإمكان تذليل العقبات أمام المواطنين، كما تم مناقشة اقتراحات تتعلق بإعداد وتأهيل الشباب وإيجاد الوظائف لهم، بالإضافة إلى قضايا التعليم والرعاية الصحية والخدمات الطبية التي تُقدمها المؤسسات الطبية الأردنية على المستويين المدني والعسكري.



وبين الرقاد أن ما لفت الانتباه خلال اللقاء، إحاطة جلالة الملك للحضور بالتفاصيل الدقيقة للقضايا المطروحة جميعها و بالأرقام، حيث تم اقتراح وضع استراتيجيات ثقافية تعزز الثقافة الوطنية للشباب من خلال تشكيل لجنة بتوجيهات ملكية تكون مُشكلة من الوزارات ذات الاختصاص، وتضم أعضاء من أصحاب الاختصاص في علم الاجتماع والنفس والقانون.



وأكد الرقاد أنه تم التطرق خلال اللقاء على أوضاع المتقاعدين في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، حيث بين جلالته أن هناك خططاً لتحسين أوضاع المتقاعدين وزيادة الرواتب.



وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية، أكد الرقاد أن جلالة الملك وضع الحضور بصورة زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، مشدداً على أهمية وجود تعاون أميركي روسي يساعد على توفير بيئة سياسية تساعد على تحقيق الاستقرار في المنطقة ويساعد في إيجاد الحلول السياسية في كل من العراق وسوريا وفلسطين.

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