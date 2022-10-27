بتوجيهات ملكية.. رئيس الديوان يتفقد قرى رم والديسة والصالحية والشاكرية

الوكيل الاخباري - بتوجيهات ملكية سامية، تفقد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، قرى رم والديسة والصالحية والشاكرية.



واطلع العيسوي، خلال الجولة التفقدية، بحضور وزير السياحة والآثار نايف الفايز، ووزير الداخلية مازن الفرايه، ووزير البيئة معاوية الردايدة، ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف بخيت، ومحافظ العقبة خالد الحجاج، على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين في تلك المناطق.



كما اطلع أيضا على واقع الخدمات السياحية في المنطقة وأوضاع المخيمات السياحية.



والتقى العيسوي مع أبناء وممثلين عن قرى منطقة رم في مركز زوار رم، واستمع منهم عن التحديات التي تواجه أبناء المنطقة وأصحاب المخيمات السياحية، بالإضافة إلى المطالب الخدمية والتنموية.



وأعلن العيسوي عن تشكيل لجنة فنية، برئاسة وزير السياحة والآثار، وعضوية جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية؛ بهدف دراسة التحديات التي تواجه أبناء المنطقة في المجال السياحي والواقع الخدمي في المنطقة.

اضافة اعلان