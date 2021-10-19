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الثلاثاء، 19-10-2021 05:47 م

بتوجيهات ملكية .. رئيس الديوان يفتتح مشاريع بعجلون وإربد

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الوكيل الاخباري - ضمن إجراءات السلامة العامة المُتبعة للوقاية من جائحة كورونا ، رافق أعضاء من البرنامج الوطني الشبابي " أبناء المملكة " ، معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي العامر يوسف العيسوي ، في جولته في محافظتي عجلون وإربد ، افتتح خلالها مشاريع تنموية وخدماتية وسياحية ضمن المبادرات الملكية ، وتفقد عدد من المواقع السياحية .

حيث جاء إفتتاح هذه المشاريع في محافظتي عجلون وإربد ، بناءاً على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ، خلال زياراته المتواصلة لأبناء شعبه في مختلف محافظات ومناطق المملكة ، للوقوف على إحتياجاتهم وتلبية طلباتهم ، ورفع المستوى المعيشي لهم .

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