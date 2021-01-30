بتوجيهات ملكية: فريق وزاري يتفقد مشروع تأهيل تلال الفوسفات في الرصيفة

الوكيل الاخباري -

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تفقد فريق وزاري اليوم السبت، مشروع تأهيل تلال الفوسفات في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء الذي جاء بمبادرة وتوجيهات ملكية سامية لخدمة سكان اللواء والتخفيف عنهم من التلوث الذي كانت تسببه هذه المخلفات من مشاريع تعدين الفوسفات التي توقفت منذ عام 1985.وقال نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية توفيق كريشان إن هذه الزيارة هي استكمال لزيارة سابقة قام بها رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي وفريق وزاري في شهر كانون الأول الماضي ومتابعة مستمرة للتوجيهات الملكية للإسراع بتنفيذ المشروع المخطط له بأن يكون منطقة ترفيهية وتنموية استثمارية تخدم لواء الرصيفة إضافة لمحافظة الزرقاء والعاصمة عمان. واضاف أن الفريق الوزاري تفقد أعمال المشروع على ارض الواقع، واطلع على ما وصلت آليه شركة الفوسفات من نسب انجاز في إزالة التلال التي وصلت إلى 78 بالمئة، متوقعا انتهاء اعمال الإزالة مع نهاية شهر نيسان المقبل -بحسب ما تعهد به المسؤولون عن هذا المشروع من شركة الفوسفات-، وكذلك الانتهاء من طمر حفر التعدين القديمة في منطقة التعدين مع نهاية شهر آب من هذا العام والتي اصبحت مكرهة صحية تؤذي المواطنين.وبين كريشان لوكالة الانباء الاردنية (بترا) أن ما طرح من وجود معيقات تؤخر تنفيذ المشروع ليست كما جرى تضخيمها، فهي معيقات بسيطة من السهل التعامل معها كوجود اعتداءات من بعض المواطنين على الاراضي القريبة من موقع المشروع، وسيجري التعامل مع وجود هذه المساكن العشوائية بشكل منفصل، ولن تؤثر على سير العمل، كما سيجري التعامل مع مكب امانة عمان (الكمخة) ونقله إلى موقع آخر، أما سوق المواشي في المنطقة فهو فقط حظائر صغيرة على مساحة صغيرة يمكن التعامل معها ونقلها ولن تعيق اعمال تنفيذ المشروع. ودعا كريشان لبدء تنفيذ اعمال الحديقة البيئية في اللواء، وسيتم مخاطبة وزارة المالية لإزالة فورية وسريعة للمركبات الحكومية التي يجري حجزها في الموقع، مشيرا إلى أن الحديقة البيئية بعيدة عن موقع المشروع، ويجب ان تنفذ بأسرع وقت ضمن الاشتراطات البيئية التي وضعتها وزارة البيئة.