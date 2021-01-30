السبت 30-01-2021
الوكيل الاخباري

الملك يفاجئ عائلات اردنية بمناسبة عيد ميلاه - صور

الملكية لحماية الطبيعة تنفذ التعداد الوطني للطيور المائية

المياه تتفقد عملية إصلاح انهيار أرضي محاذ لخط ناقل في جرش

الروابدة: الأردن بنى في مئويته الأولى دولته وحافظ على وجوده ونظامه ودوره

وزير النقل يؤكد التشاركية مع نقابة أصحاب الشاحنات

%4.11 نسبة فحوصات كورونا الايجابية السبت

الارصاد تحذر من طقس الاحد

اعلان من التعليم العالي بشأن الفصل الدراسي الثاني للجامعات

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

بتوجيهات ملكية: فريق وزاري يتفقد مشروع تأهيل تلال الفوسفات في الرصيفة

السبت، 30-01-2021 05:18 م

بتوجيهات ملكية: فريق وزاري يتفقد مشروع تأهيل تلال الفوسفات في الرصيفة

1202130142045823367424


الوكيل الاخباري - تفقد فريق وزاري اليوم السبت، مشروع تأهيل تلال الفوسفات في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء الذي جاء بمبادرة وتوجيهات ملكية سامية لخدمة سكان اللواء والتخفيف عنهم من التلوث الذي كانت تسببه هذه المخلفات من مشاريع تعدين الفوسفات التي توقفت منذ عام 1985.
اضافة اعلان

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الادارة المحلية توفيق كريشان إن هذه الزيارة هي استكمال لزيارة سابقة قام بها رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي وفريق وزاري في شهر كانون الأول الماضي ومتابعة مستمرة للتوجيهات الملكية للإسراع بتنفيذ المشروع المخطط له بأن يكون منطقة ترفيهية وتنموية استثمارية تخدم لواء الرصيفة إضافة لمحافظة الزرقاء والعاصمة عمان. واضاف أن الفريق الوزاري تفقد أعمال المشروع على ارض الواقع، واطلع على ما وصلت آليه شركة الفوسفات من نسب انجاز في إزالة التلال التي وصلت إلى 78 بالمئة، متوقعا انتهاء اعمال الإزالة مع نهاية شهر نيسان المقبل -بحسب ما تعهد به المسؤولون عن هذا المشروع من شركة الفوسفات-، وكذلك الانتهاء من طمر حفر التعدين القديمة في منطقة التعدين مع نهاية شهر آب من هذا العام والتي اصبحت مكرهة صحية تؤذي المواطنين.

وبين كريشان لوكالة الانباء الاردنية (بترا) أن ما طرح من وجود معيقات تؤخر تنفيذ المشروع ليست كما جرى تضخيمها، فهي معيقات بسيطة من السهل التعامل معها كوجود اعتداءات من بعض المواطنين على الاراضي القريبة من موقع المشروع، وسيجري التعامل مع وجود هذه المساكن العشوائية بشكل منفصل، ولن تؤثر على سير العمل، كما سيجري التعامل مع مكب امانة عمان (الكمخة) ونقله إلى موقع آخر، أما سوق المواشي في المنطقة فهو فقط حظائر صغيرة على مساحة صغيرة يمكن التعامل معها ونقلها ولن تعيق اعمال تنفيذ المشروع. ودعا كريشان لبدء تنفيذ اعمال الحديقة البيئية في اللواء، وسيتم مخاطبة وزارة المالية لإزالة فورية وسريعة للمركبات الحكومية التي يجري حجزها في الموقع، مشيرا إلى أن الحديقة البيئية بعيدة عن موقع المشروع، ويجب ان تنفذ بأسرع وقت ضمن الاشتراطات البيئية التي وضعتها وزارة البيئة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp-Image-2021-01-30-at-5.29.51-PM

الملك يفاجئ عائلات اردنية بمناسبة عيد ميلاه - صور

2202012153815385273935

الملكية لحماية الطبيعة تنفذ التعداد الوطني للطيور المائية

1612021498432

المياه تتفقد عملية إصلاح انهيار أرضي محاذ لخط ناقل في جرش

1612021484502

الروابدة: الأردن بنى في مئويته الأولى دولته وحافظ على وجوده ونظامه ودوره

1612020525661

وزير النقل يؤكد التشاركية مع نقابة أصحاب الشاحنات

1202126171354689819813

%4.11 نسبة فحوصات كورونا الايجابية السبت

أخبار متعلقة
139843164_1140334213088195_7591028474972425954_o

مستشفى الامير حمزة يجري أول عملية قلب مفتوح منذ بدء جائحة كورونا

157589503924996700

الكرك: عملية تثبيت كسر غير ملتئم في مستشفى الأمير علي

وزارة التربية والتعليم

التربية تخطط لتحويل مدارس في الرصيفة لنظام الفترتين

1202116173256812361402

تفاصيل جديدة حول الجريمة المروعة التي هزت الزرقاء اليوم

12021423738264308922

بلدية الرصيفة تعلن حالة الطوارىء للتعامل مع المنخفض الجوي

11202022183642531181188

بلدية الرصيفة تنفذ حملة نظافة في المقبرة القديمة