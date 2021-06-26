بتوجيهات من جلالة الملك .. العيسوي يستقبل وفد اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين

الوكيل الاخباري -

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التقت اللجنة الوطنية للعسكريين السابقين صباح اليوم / السبت / رئيس الديوان الملكي الهاشمي السيد يوسف العيسوي ، في الديوان الملكي ، وذلك لتهنئة جلالة القائد الاعلى للقوات المسلحة ، بالاعياد الوطنية التي لا زلنا نتفيأ ظلالها من مئوية الدولة الى تعريب قيادة الجيش العربي الى ذكرى معركة الكرامة الخالدة مرورا بالاستقلال ويوم الوفاء والبيعةوقد ألقى كل من العقيد الركن م حسين المحارمة / امين سر اللجنة والعميد الركن م / عبدالله المومني / رئيس اللجنة كلمات بهذا اللقاء ثم ألقى رؤوساء تجمعات الجنوب واربد للمتقاعدين العسكريين والمنسق العام لملتقى بدو الوسط وممثلة المتقاعدات العسكريات وممثل ضباط الصف كلمات بهذه المناسبةوجرى بعد ذلك تبادل حوار اخوي تم فيه عرض مطالب وأمنيات العسكريين السابقين من كافة الاخوة الحضورواكد اعضاء الوفد اخلاصهم وانتماءهم للوطن وولائهم لجلالة الملك القائد الاعلى للقوات المسلحة عميد الهاشميين .