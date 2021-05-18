بتوجيهات من جلالة الملك .. تجهيز مستشفى ميداني عسكري جديد في قطاع غزة

الوكيل الاخباري -

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بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي إلى مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية وبالتنسيق مع مديرية الخدمات الطبية الملكية، للبدء فوراً بتجهيز مستشفى ميداني عسكري جديد في قطاع غزة، وبأعلى المواصفات الطبية وعلى غرار المستشفيات التي تم إنشاؤها في مدينتي الزرقاء وإربد لدعم ومساندة الجهود الطبية للمستشفى الميداني العسكري الأردني نتيجة الظروف الراهنة التي يمر بها القطاع وأدت إلى وقوع مئات الضحايا والإصابات.ويشمل المستشفى 100 سرير بالإضافة إلى قسم طوارئ وغرف عمليات كبرى ومتوسطة وصغرى وإسناده بكافة الأطقم الطبية اللازمة، للمساهمة في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية وإجراء العمليات الجراحية وتقديم الرعاية الصحية.