الثلاثاء 18-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

قصف قاعدة لوجستية للاحتلال في النقب

الملك لـ ميركل: التطورات المأساوية في فلسطين نتيجة انتهاكات إسرائيل المتكررة

بتوجيهات من جلالة الملك .. تجهيز مستشفى ميداني عسكري جديد في قطاع غزة

البيرة تشهد أعنف مواجهات الضفة.. شهيد وهجوم مسلح يصيب جنديين من الاحتلال

%3.94 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الثلاثاء

قرار مرتقب بعودة تقديم الأرجيلة وفتح الاندية الرياضية

19 وفاة و1174 إصابة كورونا جديدة بالاردن

استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات في قمع قوات الاحتلال مسيرات منددة بالعدوان

ارتفاع أسعار النفط عالميا

9123 معلما ومعلمة تلقوا اللقاح اليوم

الثلاثاء، 18-05-2021 06:01 م

بتوجيهات من جلالة الملك .. تجهيز مستشفى ميداني عسكري جديد في قطاع غزة

ffff


الوكيل الاخباري - بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي إلى مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية وبالتنسيق مع مديرية الخدمات الطبية الملكية، للبدء فوراً بتجهيز مستشفى ميداني عسكري جديد في قطاع غزة، وبأعلى المواصفات الطبية وعلى غرار المستشفيات التي تم إنشاؤها في مدينتي الزرقاء وإربد لدعم ومساندة الجهود الطبية للمستشفى الميداني العسكري الأردني نتيجة الظروف الراهنة التي يمر بها القطاع وأدت إلى وقوع مئات الضحايا والإصابات.
اضافة اعلان

ويشمل المستشفى 100 سرير بالإضافة إلى قسم طوارئ وغرف عمليات كبرى ومتوسطة وصغرى وإسناده بكافة الأطقم الطبية اللازمة، للمساهمة في تقديم الخدمة الطبية والعلاجية وإجراء العمليات الجراحية وتقديم الرعاية الصحية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
4

الملك لـ ميركل: التطورات المأساوية في فلسطين نتيجة انتهاكات إسرائيل المتكررة

ssss

%3.94 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الثلاثاء

220212311259585025816

قرار مرتقب بعودة تقديم الأرجيلة وفتح الاندية الرياضية

wwww

19 وفاة و1174 إصابة كورونا جديدة بالاردن

لف

9123 معلما ومعلمة تلقوا اللقاح اليوم

99

توجيهات من وزير التربية بشأن عودة الطلبة للمدارس الاردنية

أخبار متعلقة
ق

الملك يتلقى اتصالين هاتفيين من ولي عهد البحرين وولي عهد أبوظبي بوفاة الأمير محمد بن طلال

1220171514050293

الملك يتلقى التعازي من الرئيس الفلسطيني بوفاة الأمير محمد بن طلال

E0KLsamXsAEtyGk

الملك يشارك في تشييع جثمان الأمير محمد بن طلال

1uLG7Sox2ukkM4iHnoglVL7i9xyBqm1ix8xKOY0n

قطر تعزي المملكة بوفاة الامير محمد بن طلال

جيش

المستفيدون من صندوق إسكان الجيش - أسماء

Ez_WNGwXEAEo-aE

الملك يأمر بتجديد فرش المسجد القبلي والصخرة المشرفة على نفقته الخاصة