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الإثنين، 27-06-2022 05:12 م

بتوجيهات من رئيس الوزراء تعميم دورات معهد الإعلام على المؤسسات والوزارات

الخصاونة ٢


الوكيل الاخباري - عمم ديوان الخدمة المدنية على وزارات ودوائر ومؤسسات الخدمة المدينة الدورات والبرامج التدريبية المتخصصة التي ينفذها معهد الإعلام الأردني للعاملين في وحدات الإعلام والعلاقات العامة، ونشرها على موقعه الإلكتروني www.csb.gov.jo.

وقال الديوان، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن التعميم يأتي تنفيذاً لبنود مذكرة التفاهم المبرمة بين ديوان الخدمة والمعهد في مجال بناء القدرات الإعلامية لموظفي القطاع العام.

وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، إن عملية التنسيق والمتابعة بين الديوان والمعهد بدأت اعتباراً من تاريخ إبرام مذكرة التفاهم في آذار الماضي، وبتوجيهات مباشرة من رئيس الوزراء وقرار مجلس الوزراء المتضمن تعاون الجانبين لإيجاد آليات وأطر مناسبة لتعزز الاستفادة من خبرات وإمكانيات المعهد المميزة في إكساب موظفي القطاع العام المهارات المتقدمة في مجالات الإعلام المختلفة، وتوسيع نطاق استفادتهم من المنح الدراسية التي يقدمها المعهد لدراسة برنامج الماجستير في الصحافة والإعلام، والبرامج التدريبية المتخصصة في العلاقات العامة والإعلام.

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