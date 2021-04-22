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بتوجيه من الملك.. نيابة أمن الدولة تفرج عن 16 متهماً في قضية الفتنة

الخميس، 22-04-2021 04:18 م

بتوجيه من الملك.. نيابة أمن الدولة تفرج عن 16 متهماً في قضية الفتنة

قناص-أردني-يكتشف-الملك-عبدالله-الثاني-وهو-متخفي



الوكيل الاخباري - ‏بناءً على حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على مصلحة الوطن والمواطن، وما لفت إليه جلالته أننا في شهر الرحمة والمغفرة، فقد جرى وضمن الأطر والمعايير القانونية الإفراج عن عدد من الموقوفين في الاحداث الاخيرة، ‏في هذا الدور من أدوار التحقيق وعددهم 16 موقوفاً، وفقاً للنائب العام لمحكمة أمن الدولة القاضي العسكري العميد حازم المجالي.
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وأوضح العميد المجالي، أنه فيما يتعلق بالمتهمين (باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد)، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم.

 




 

 


 

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