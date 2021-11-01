الإثنين 01-11-2021
الوكيل الاخباري

بحث آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وأذربيجان

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الإثنين، 01-11-2021 02:01 م

بحث آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وأذربيجان

يوسف


الوكيل الإخباري - بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، مع سفير أذربيجان لدى الأردن ايلدار سليموف، الاثنين، آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة و بالاستفادة من الفرص المتاحة في كلا البلدين.

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وأكد الشمالي اهتمام الأردن بتطوير التعاون الاقتصادي مع أذربيجان من خلال زيادة حجم التجارة البينية التي ما تزال متواضعة ولا تعبر عن متانة العلاقات السياسية التي تربط البلدين ما يتطلب مضاعفة الجهود على مستويات الحكومة والقطاع الخاص للارتقاء بحجم المبادلات التجارية وتحفيز رجال الأعمال لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة.


وقال السفير الأذري أن التعاون الاقتصادي لم يرتق الى مستوى العلاقات السياسية المتميزة وأنه ما زال دون الطموح ونتطلع لزيادته وتعزيزه في مختلف المجالات.
وجرى التباحث حول عقد اجتماعات اللجنة المشتركة والتي تم ارجاؤها سابقا بسبب جائحة كورونا وتداعياتها.


وبحسب بيانات التجارة الخارجية، لم يتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 2.5 مليون دولار منها صادرات وطنية أردنية بحوالي مليوني دولار وتركزت في المنتجات الصيدلية والكيماوية والحديد والصلب.


 




 

 


 

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