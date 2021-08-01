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الأحد، 01-08-2021 04:19 م

بحث آلية قبول الطلبة في تخصصات البكالوريوس التقني بالبلقاء التطبيقية

البلقاء


الوكيل الإخباري - بحث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور عبدالله سرور الزعبي مع نقيب أصحاب المهن الميكانيكية، جميل ابو رحمة، آلية قبول الطلبة في تخصصات برنامج البكالوريوس التقني؛ "ميكانيك السيارات الهجينة والكهربائية، وميكانيك آليات ثقيلة وتكنولوجيا الصناعات المحوسبة"، وكذلك نموذج التطور الوظيفي في المسارات المهنية الذي تقدمت به الجامعة وأقرَّه مجلس التعليم العالي.

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وأكد الزعبي، وفق بيان للجامعة اليوم الأحد، أهمية التشاركية بين الجامعة والنقابات وكافة القطاعات الإنتاجية، والتي هي المشغل لخريجي الجامعة، في دعم توجه الجامعة نحو التركيز على التعليم التقني والمهني وتوجيه الطلبة نحو المسارات التقنية والمهنية، وتحقيق شعار الجامعة "التعلم والتعليم بهدف التشغيل".


وبين أن نموذج التطور الوظيفي في المسارات المهنية يوفر الخبرات والكفاءات اللازمة للقطاعات المختلفة من الكوادر المؤهلة والمدربة لتكون في مراكز القيادة والإشراف في أماكن عملهم أو تطوير قدراتهم بالتوجه للتشغيل الذاتي.


من جهته، أكد أبو رحمة اعتزاز النقابة بالتشاركية مع الأهداف التي وضعتها جامعة البلقاء التطبيقية في سبيل تعزيز التوجه نحو التعليم التقني والمهني، مشيدا بالنجاحات التي حققتها الجامعة والاهتمام الكبير الذي توليه للتخصصات التقنية والمهنية وخاصة تلك التخصصات المتعلقة بالمهن في القطاع الخاص وما توفره من مختبرات متطورة ومشاغل هندسية ودورات مكثفة للمدرسين والطلبة في هذه التخصصات.


 




 

 


 

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