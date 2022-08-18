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الخميس، 18-08-2022 02:28 م

بحث إقامة فندق سياحي تراثي في السلط

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الوكيل الإخباري - بحث رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري ومساعد مدير جمعية الفنادق الأردنية مصطفى كعوش، إمكانية الاستثمار في مدينة السلط وصناعة السياحة من خلال إقامة فندق سياحي تراثي متعدد الاستعمال.

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وتم بحث إقامة الفندق في وسط المدينة وضمن المسار السياحي في مبنى قائم عائد ملكيته للبلدية، وذلك بعد ادراج مدينة السلط على قائمة التراث العالمي.

وجرى خلال اللقاء استعراض الإمكانيات والأسباب المشجعة لإقامة الفندق والإطلاع على المخططات والتصاميم الأولية.

وأكد الحياري أن البلدية ماضية في جذب الاستثمارات وإقامة المشاريع الاستثمارية التنموية التي ستساهم في التخفيف من نسب البطالة وتحسين الواقع السياحي للمدينة.


 




 

 


 

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