الخميس 15-07-2021
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الخميس، 15-07-2021 03:28 م

بحث إمكانية تقديم حلول لتعزيز المدفوعات الإلكترونية للجامعة الأردنية

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الوكيل الإخباري - بحث مساعد رئيس الجامعة الأردنية لشؤون البرنامج الدولي والتسويق، زيد عبيدات، ومدير وحدة الشؤون المالية في البنك المركزي حمزة الموالي، و ممثلين عن بنوك وشركات دفع إلكتروني، إمكانية تقديم حلول لتعزيز المدفوعات الإلكترونية للجامعة.اضافة اعلان


وبحث المجتمعون، على وجه التحديد مدفوعات البرامج الدولية (الطلبة الأجانب) والبرامج الأخرى المرتبطة بالسياحة التعليمية.

وقال عبيدات إن هذا اللقاء يدعم توجه الجامعة نحو التحول إلى بيئة جامعة لا نقدية (Cashless University) وبما يعود بالفائدة عليها من حيث تسهيل تحصيل مستحقاتها المالية بشكل إلكتروني متكامل مع أنظمتها الداخلية بما في ذلك المدفوعات المنفذة بعملة الدولار الأميركي.

وأضاف أن الفائدة المرجوة لطلبة الجامعة (الأجانب) تكون من خلال تهيئة البيئة الممكنة لهم لتسديد مدفوعاتهم إلكترونيا ضمن نطاق منخفض التكاليف.

ويتجاوز عدد الطلبة الأجانب في الجامعة الأردنية 5600 طالب من 127 جنسية.

 




 

 


 

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