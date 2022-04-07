بحث إمكانية مشاركة المكسيك في مهرجان جرش

الوكيل الاخباري - بحث المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون، مازن قعوار، مع سفير المكسيك لدى الأردن، روبيرتو رودريغيز هرنانديز، في مقر إدارة المهرجان في عمّان،إمكانية المشاركة المكسيكية في فعاليات مهرجان جرش في الدورة المقبلة للمهرجان.



وتعد فرق فنون الباليه الفلوكلورية في المكسيك من أفضل الفرق عالميا، وتؤدي تلك الفرق أجمل العروض على مستوى العالم بمذاق فني رفيع نظرا لتمسكها بتقاليد وثقافة المكسيك العريقة.

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