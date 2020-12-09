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الأربعاء، 09-12-2020 12:02 ص

بحث استحداث مشاريع وفرص عمل في الأغوار الجنوبية

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الوكيل الاخباري - حث رئيس بلدية الأغوار الجنوبية عبدالله العشوش، مع ممثلي منظمة العمل الدولية المهندس حازم ابوعيسى ومحمود عودة، في اجتماع امس الثلاثاء عقد وفق معايير الصحة والسلامة العامة، آليات العمل الرامية لتشغيل عمالة من الجنسيتين الأردنية والسورية بمشاريع بنية تحتية في مختلف مناطق البلدية.

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وقال العشوش بحضور رؤساء اقسام في البلدية، إن هذا الاجتماع يأتي لبحث توفير فرص عمل لأبناء المناطق التابعة للبلدية وآخرين من الجنسية السورية من خلال استحداث مشاريع متنوعة في البنية التحتية، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والبنك الألماني للإعمار، للتخفيف من جيوب البطالة المنتشرة في اللواء.

 

المصدر - بترا 


 




 

 


 

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