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الأحد، 19-12-2021 10:54 م

بحث استقطاب طلبة عُمانيين للدراسة بالجامعة الأردنية

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، خلال لقائه اليوم السفير العُماني، الشيخ هلال بن مرهون المعمري، زيادة عدد الطلبة العُمانيين للدارسة في الجامعة الأردنية.

وأشاد عبيدات بالطلبة العُمانيين والتزامهم بأنظمة الجامعة وتعليماتها، منوهًا إلى حرص الجامعة الدائم على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم، وتزويد الملحقيات الثقافية ومنها العُمانية بالمستجدات الأكاديمية لأبنائهم.

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