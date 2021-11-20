السبت 20-11-2021
الوكيل الاخباري

وزير الزراعة يتفقد تحضيرات مهرجان الزيتون الوطني 21

إربد: جمعية الرواد للفنون تنظم سمبوزيوم النهر والليمون

نسبة إشغال الأسرة في مستشفى عمّان الميداني 25%

رجل اعمال يتبرع لعلاج الطفلة حبيبة ابو الرب

ضبط وكالة غاز تتلاعب بأوزان وأختام اسطوانات الغاز المنزلي

طبيب اردني يكشف عن فاجعة عائلية بسبب كورونا

الأمن العام : يُحذر من تداول إشاعات على صفحات التواصل

بحث تعزيز العلاقات التجارية بين الأردن وهولندا

مصدر اردني مسؤول يتحدث عن الانفجار على الحدود الأردنية السورية

إجراءات جديدة للتشديد على أخذ المطاعيم والرقابة الميدانية

السبت، 20-11-2021 03:33 م

بحث التحديث والتطوير في مطار الملك حسين الدولي

220217104639585659052


الوكيل الاخباري - بحث مفوض المدينة وشؤون الاقليم في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رئيس مجلس إدارة شركة العقبة للمطارات الدكتور نضال المجالي، مشروعات التحديث والتطوير، التي يجري تنفيذها حاليا في مطار الملك حسين الدولي، والتي ترمي إلى رفع قدراته على صعيد الأمن والتسهيلات، وتلبية متطلبات شركات الطيران والمطارات في مختلف دول العالم.

واكد خلال لقائه اليوم السبت، المدير التنفيذي لشركة العقبة للمطارات رمزي عرفات حرص السلطة وذراعها التطويري شركة تطوير العقبة المالك لأصول المطار، على تعزيز قدرات المطار كواحد من أذرعها اللوجستية الرئيسية والأساسية بصفته ابرز مكونات منظومة النقل متعددة الوسائط لتحقيق أهداف استراتيجيتها لعام 2025.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

وزير الزراعة يتفقد تحضيرات مهرجان الزيتون الوطني 21

w

إربد: جمعية الرواد للفنون تنظم سمبوزيوم النهر والليمون

3202115124245814959439

نسبة إشغال الأسرة في مستشفى عمّان الميداني 25%

fff

رجل اعمال يتبرع لعلاج الطفلة حبيبة ابو الرب

s

ضبط وكالة غاز تتلاعب بأوزان وأختام اسطوانات الغاز المنزلي

كورونا 5

طبيب اردني يكشف عن فاجعة عائلية بسبب كورونا

أخبار متعلقة
nurPxDwdCDDHcjvArbFUHCzdUSwqoxFLQUO6VPBW

شركة العقبة للسكك الحديدية: لا مساس بحقوق قاطني الإسكانات الوظيفية

9

ضبط 4 الاف لتر بنزين مهرب في العقبة

w

جمع 70 طناً من النفايات البحرية على طول 10 كيلومترات بالعقبة

10202120164553318000849

أردنية العقبة تنظم ندوة للتشجيع على تلقي لقاحات كورونا

1020212071535142918100

الهواري : الوزارة بدأت بإعطاء الجرعة المعززة للأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم الستين

العقبة

تطوير العقبة تنفذ مشاريع للحماية من مياه الأمطار