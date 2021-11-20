بحث التحديث والتطوير في مطار الملك حسين الدولي

الوكيل الاخباري - بحث مفوض المدينة وشؤون الاقليم في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رئيس مجلس إدارة شركة العقبة للمطارات الدكتور نضال المجالي، مشروعات التحديث والتطوير، التي يجري تنفيذها حاليا في مطار الملك حسين الدولي، والتي ترمي إلى رفع قدراته على صعيد الأمن والتسهيلات، وتلبية متطلبات شركات الطيران والمطارات في مختلف دول العالم.



واكد خلال لقائه اليوم السبت، المدير التنفيذي لشركة العقبة للمطارات رمزي عرفات حرص السلطة وذراعها التطويري شركة تطوير العقبة المالك لأصول المطار، على تعزيز قدرات المطار كواحد من أذرعها اللوجستية الرئيسية والأساسية بصفته ابرز مكونات منظومة النقل متعددة الوسائط لتحقيق أهداف استراتيجيتها لعام 2025.

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