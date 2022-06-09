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الخميس، 09-06-2022 07:43 م

بحث التعاون الأكاديمي بين جامعتي العلوم والتكنولوجيا وفريدريك القبرصية

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الوكيل الاخباري - بحث نائب رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا، الدكتور سرحان حداد، خلال لقائه اليوم الخميس، وفدًا من جامعة فريدريك القبرصية، ضم نائب رئيس الجامعة الدكتور كريستوفر كارلامبوس، ومدير العلاقات الدولية فيها الدكتور ميكاليس كومتودروس، سبل التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات البحثية والعلمية بين الجامعتين.

وناقش الجانبان، خلال القاء، سبل التعاون المستقبلي في العديد من المجالات العلمية، سيما في المجالات البحثية والتدريسية وتبادل البعثات الأكاديمية للطلبة، واستقطاب المزيد من الخبرات من خلال التبادل الثقافي بين الجانبين.

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