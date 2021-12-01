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الأربعاء، 01-12-2021 08:13 م

بحث التعاون الاقتصادي بين الأردن وروسيا

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 الوكيل الاخباري - بحث أمين عام وزارة الاستثمار، المفوض العام الأردني في اكسبو 2020 دبي زاهر القطارنة مع نائب وزير الصناعة والتجارة في جمهورية روسيا الاتحادية ألكسي غروزدي في دبي تعزيز التعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين الصديقين .

وأكَّدَ القطارنة في بيان للجناح الأردني في اكسبو اليوم الاربعاء حرص المملكة على توطيد التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين ، مُشيراً إلى أنَّ الأردن بما يمتلكه من إمكانات بشرية وتشريعات واتفاقيات دولية يعتبر وجهة جاذبة لرأس المال الأجنبي والاستثمار.

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