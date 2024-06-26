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الأربعاء، 26-06-2024 03:29 م

بحث التعاون العلمي والبحثي بين جامعتي اليرموك وإلينوي الأميركية

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الوكيل الاخباري- بحث رئيسا جامعتي اليرموك الدكتور إسلام مساد، وإلينوي شيكاغو الأميركية الدكتور كيم كولين، اليوم الأربعاء، سبل التعاون العلمي والبحثي بين الجامعتين.

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وعرض مسّاد، خلال اللقاء عبر تقنية الاتصال المرئي، لنشأة الجامعة وتطورها في شتى المجالات الأكاديمية، لافتا إلى خطة الجامعة الاستراتيجية الهادفة لمواكبة المتغيرات العالمية، وتوسيع شبكة علاقاتها مع مختلف المؤسسات والجامعات الأكاديمية في العالم.


من جهته، أشاد كولين بسمعة جامعة اليرموك وخطواتها لفتح سبل التعاون مع الجامعات العالمية لتطوير برامجها ومواكبة المتغيرات، مؤكدا رغبة جامعة إلينوي بالتعاون مع جامعة اليرموك من خلال برامج يقدمها معهد اكتشاف الشركاء الذي يضم جميع جامعات إلينوي.


بدوره، استعرض المدير التنفيذي لمعهد اكتشاف الشركاء الدكتور ديبا دوتا، مقترحا حول برنامج التعاون لتعزير الريادة بين الجامعتين وبناء شراكات بحثية، وتبادل أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة، واستحداث البرامج الأكاديمية والدرجات العلمية المشتركة، مع التركيز على موضوعات الصحة، والحوسبة (الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، الأمن السيبراني)، والبيئة والمياه.


وجرى خلال اللقاء الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم تؤطر للعمل الأكاديمي المشترك بين الجامعتين من خلال البرنامج المقترح.

 




 

 


 

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