بحث التعاون المشترك بين التكنولوجيا وجمعية أطباء الطب الطبيعي

الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور خالد السالم، مع رئيس جمعية "أطباء الطب الطبيعي والتأهيل" الدكتور علي الرجوب، اليوم الأحد، أوجه التعاون المشترك بين الجانبين.



وأكد السالم، خلال اللقاء، أهمية التعاون المشترك والمستمر بين الجانبين، لافتا إلى أن هذا التعاون يحقق رسالة الجامعة في التنسيق مع مؤسسات وجمعيات المجتمع المحلي خاصة فيما يتعلق بتقديم خدمات تأهيلية وعلاجية شاملة للمرضى ، وتحقيق مفهوم الدمج الشامل لهم في المجتمع، مثمنًا الجهود التي تبذلها الجمعية على المستويات كافة.

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