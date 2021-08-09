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الإثنين، 09-08-2021 08:32 م

بحث التعاون المشترك بين جامعتي مؤتة وبابل العراقية

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 الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة مؤتة الدكتور عرفات عوجان مع رئيس جامعة بابل العراقية الدكتور قحطان الجبوري اليوم الاثنين، عبر تقنية الاتصال المرئي سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي وتبادل الخبرات بين الطرفين.اضافة اعلان


وأكد عوجان خلال اللقاء الذي نسقه المستشار الثقافي في السفارة العراقية الدكتور وسيم فاضل التميمي على رغبة الجامعة في الانفتاح على الجامعات العربية والعالمية وتطوير علاقاتها الأكاديمية والعلمية مع مختلف الجامعات والذي من شأنه تحقيق رؤية الجامعة لتكون جامعة منافسة محليا وإقليميا وعالميا .

 




 

 


 

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