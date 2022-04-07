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الخميس، 07-04-2022 01:15 ص

بحث التعاون المشترك بين نقابتي المهندسين و المقاولين

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الوكيل الاخباري - بحث نقيب المهندسين الأردنيين المهندس احمد سمارة الزعبي وأعضاء من مجلس النقابة والأمانة العامة، مع نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري وأعضاء من مجلس النقابة، أمس الأربعاء في مقر نقابة المقاولين والإنشاءات تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين.

وأكد الزعبي أن نقابة المقاولين شريك استراتيجي لنقابة المهندسين في العمل الهندسي الاستشاري، مشيرا إلى أن نقابة المهندسين مستعدة لوضع كافة امكانياتها تحت تصرف نقابة المقاولين، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة التي تخدم مصلحة الجانبين.

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