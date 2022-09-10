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السبت، 10-09-2022 01:19 م

بحث التعاون بالمجالات الزراعية مع وكالة التنمية الفرنسية

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الوكيل الإخباري - بحث مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد، مع الممثلة الإقليمية للوكالة الفرنسية للتنمية في منطقة الشرق الأوسط كاثرين بوناود، يرافقها ممثل الوكالة لدى الأردن لورينت دوريز، سبل تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات الزراعية.

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وقال حداد خلال اللقاء المشترك، إن الوكالة الفرنسية للتنمية شريك حقيقي بتطوير حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية في المركز الوطني للبحوث الزراعية من خلال مشروع الصحراء الذكية الذي يقوده الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة بالتعاون مع الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه والشركاء BLUMONT،Horizon، GreenTech وتطوير أدوات البحث العلمي.


وأضاف أن الطموح الكبير لأهداف التنمية المستدامة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التعاون المثمر مع الشركاء، لا سيما في التدريب والتأهيل وبناء القدرات والاستثمار في الطاقات الإبداعية من خلال حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية، وتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع حقيقية تترجم على أرض الواقع وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة.


من جهتها، أبدت كاثرين اعتزازها بالشراكة مع المركز الوطني للبحوث الزراعية ودوره الريادي في إيجاد حلول للعديد من التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، لافتة إلى أن حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية تعد قصة نجاح أردنية وبيئة خصبة لإنضاج الأفكار الإبداعية وخروجها إلى حيز التنفيذ، مؤكدة أن الإمكانات والبنى التحتية في حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية تجذر روح خلق قصص نجاح نتطلع من خلالها إلى التشبيك وخلق فرص حقيقية لتمكين الشباب الأردني.


بدوره، أشار ممثل الوكالة في الأردن لورينت دوريز إلى التعاون المشترك بين الوكالة الفرنسية للتنمية والمركز الوطني للبحوث الزراعية من خلال تطوير حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية التي تعد حاضنة وجاذبة للمشاريع الريادية في مختلف العلوم الزراعية، مؤكدا أن الحاضنة نمت وطورت أفكار الشباب الرياديين والمزارعين والمهندسين الزراعيين والقطاع الخاص، علاوة على الاستفادة من خبرات الباحثين في المركز الوطني للبحوث الزراعية.

 




 

 


 

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