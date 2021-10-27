بحث التعاون ببن آل البيت والمعهد الفرنسي للشرق الأدنى

الوكيل الاخباري - بحث نائب رئيس جامعة آل البيت للشؤون الأكاديمية، الدكتور محمد الحراحشة، مع وفد المعهد الفرنسي للشرق الأدنى الذي ضم مسؤولة المعهد فرع باريس سلمى دياب، ومسؤولة المعهد فرع الأردن جولي بونيرك، والباحث من المعهد سيمون دوبوا، اليوم الأربعاء، أوجه التعاون العلمي بين الجانبين.



وناقش الجانبان خلال اللقاء عقد أيام علمية بالتعاون مع جامعة اليرموك والأردنية وآل البيت والأميركية في بيروت واللبنانية الأميركية، يشارك فيها طلبة الدراسات العليا من تخصص اللغة العربية وآدابها لتدريبهم على تنظيم هذه الأيام العلمية وتقديم أوراق علمية ودعوة المتخصصين من أصحاب الخبرات العلمية ونشر أوراقهم العلمية في مجلات محكمة.

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