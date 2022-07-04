الثلاثاء 05-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الدوريات الخارجية : ضبط حدث يقود ونش

إربد: اختتام ورشة بعنوان الوقاية من الرعاية غير الملائمة

بحث التعاون بين آل البيت والملحقية الثقافية العمانية

السفير السوداني يطلع على واقع الخدمات بحرة مطار الملكة علياء

مقتل 5 أشخاص بإطلاق نار بضواحي شيكاغو

قوة مسلحة من الأمن العام تداهم وتلقي القبض على مسلحين بعمان - صورة

بحث التعاون بين البيئة والهيئة الملكية للأفلام

عمر العبداللات : لن اشارك في مهرجان جرش

اتفاقية تعاون بين المستقلة للانتخاب والجامعة الأردنية

توجيهية مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية تعقد اجتماعها الخامس

الإثنين، 04-07-2022 10:43 م

بحث التعاون بين آل البيت والملحقية الثقافية العمانية

eee


الوكيل الاخباري - بحث مساعد رئيس جامعة آل البيت للتسويق الدولي الدكتور محمد الحدب والقائم بأعمال القسم الثقافي في السفارة العمانية خميس علي السنيدي في مقر السفارة سبل تسهيل إجراءات إلتحاق الطلبة العمانيين الراغبين في الدراسة في جامعة آل البيت.

وتم خلال اللقاء الذي حضره مساعد مدير التدريب والاستشارات ضابط ارتباط الجامعة مع السفارة العمانية الدكتور علاء الحراحشة اطلاع المعنيين في الملحقية الثقافية العمانية على التخصصات التي توفرها الجامعة إضافة الى مجموعة من تخصصات الدبلوم العالي في كلية العلوم التربوية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
620222719504853092151

الدوريات الخارجية : ضبط حدث يقود ونش

1

إربد: اختتام ورشة بعنوان الوقاية من الرعاية غير الملائمة

2

السفير السوداني يطلع على واقع الخدمات بحرة مطار الملكة علياء

620223019585600967793

قوة مسلحة من الأمن العام تداهم وتلقي القبض على مسلحين بعمان - صورة

wwwww

بحث التعاون بين البيئة والهيئة الملكية للأفلام

w

اتفاقية تعاون بين المستقلة للانتخاب والجامعة الأردنية

أخبار متعلقة
w

تحويل التعليم عن بعد في جامعة العقبة للتكنولوجيا

8202124152539851269093

الحصن الجامعية تبحث تعزيز التعاون مع ماليزيا

888888992

بحث التعاون بين اليرموك والملحقية الثقافية الماليزية

6202220172542146566753

افتتاح معرض فني بعنوان إربد مدينة الإنسان في بيت عرار الثقافي

6202223135457483706864

إطلاق اسم إيمان إرشيد على قاعة في العلوم التطبيقية

6202223155544677077187

جامعة العلوم التطبيقية تكشف تفاصيل جريمة قتل الطالبة ايمان