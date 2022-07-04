بحث التعاون بين آل البيت والملحقية الثقافية العمانية

الوكيل الاخباري - بحث مساعد رئيس جامعة آل البيت للتسويق الدولي الدكتور محمد الحدب والقائم بأعمال القسم الثقافي في السفارة العمانية خميس علي السنيدي في مقر السفارة سبل تسهيل إجراءات إلتحاق الطلبة العمانيين الراغبين في الدراسة في جامعة آل البيت.



وتم خلال اللقاء الذي حضره مساعد مدير التدريب والاستشارات ضابط ارتباط الجامعة مع السفارة العمانية الدكتور علاء الحراحشة اطلاع المعنيين في الملحقية الثقافية العمانية على التخصصات التي توفرها الجامعة إضافة الى مجموعة من تخصصات الدبلوم العالي في كلية العلوم التربوية.

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