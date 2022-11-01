بحث التعاون بين آل البيت وبعثة تقييم فرص النمو

الوكيل الاخباري - بحث نائب رئيس جامعة آل البيت الدكتور محمد الحراحشة مع فريق بعثة تقييم فرص النمو والتشغيل المحتملة لريادة الأعمال، آليات تعزيز التعاون بين الجانبين.



واطلع الحراحشة أعضاء الفريق الذي ضم خبيرة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تاببا هوفيج، والمستشار في الوكالة ثورسن كيرشنر، وعضو فريق مشروع ريادة الأعمال من أجل التنمية والتشغيل ربا الجيوسي، على خبرات الجامعة في ريادة الأعمال، والقدرات البحثية لأعضاء الهيئة التدريسية في مجالات والريادة والابتكار والأعمال الخضراء.

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