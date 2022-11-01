الثلاثاء 01-11-2022
الوكيل الاخباري

انطلاق أعمال القمة العربية الحادية والثلاثين في الجزائر

انطلاق فعاليات اليوم الوطني لقطاف ثمار الزيتون في السلط

بحث التعاون بين آل البيت وبعثة تقييم فرص النمو

ورشة حول أسس الصحة والسلامة المهنية بجامعة العلوم والتكنولوجيا

جامعة العلوم التطبيقية تفتتح الفروع الطلابية لقسم الهندسة المدنية

الخدمة المدنية يناقش الاستراتيجية الشاملة للموارد البشرية

الأردن يعزي إيران بضحايا الهجوم الإرهابي على شيراز

وضع أكبر منحوتة خشبية على مدخل قرية ضانا

بدء تساقط الامطار الغزيرة في المملكة - فيديو

ماكرون: فرنسا ستساعد أوكرانيا في تعزيز دفاعها الجوي

الثلاثاء، 01-11-2022 09:20 م

بحث التعاون بين آل البيت وبعثة تقييم فرص النمو

10202225182544248989428


الوكيل الاخباري - بحث نائب رئيس جامعة آل البيت الدكتور محمد الحراحشة مع فريق بعثة تقييم فرص النمو والتشغيل المحتملة لريادة الأعمال، آليات تعزيز التعاون بين الجانبين.

واطلع الحراحشة أعضاء الفريق الذي ضم خبيرة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تاببا هوفيج، والمستشار في الوكالة ثورسن كيرشنر، وعضو فريق مشروع ريادة الأعمال من أجل التنمية والتشغيل ربا الجيوسي، على خبرات الجامعة في ريادة الأعمال، والقدرات البحثية لأعضاء الهيئة التدريسية في مجالات والريادة والابتكار والأعمال الخضراء.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
www

انطلاق فعاليات اليوم الوطني لقطاف ثمار الزيتون في السلط

1020223017152260694724

ورشة حول أسس الصحة والسلامة المهنية بجامعة العلوم والتكنولوجيا

www

جامعة العلوم التطبيقية تفتتح الفروع الطلابية لقسم الهندسة المدنية

102022279235750200727

الخدمة المدنية يناقش الاستراتيجية الشاملة للموارد البشرية

وزارة الخارجية

الأردن يعزي إيران بضحايا الهجوم الإرهابي على شيراز

10202225225521415998802

وضع أكبر منحوتة خشبية على مدخل قرية ضانا

أخبار متعلقة
ffff

فريق عمان العربية يضع خطة العمل لجائزة هالت برايز (Hult Prize)

dd

امين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تلتقي وكيل وزارة الاستثمار السعودية

10202222221929447867758

افتتاح المؤتمر الدولي للريادة وتكنولوجيا المال في جامعة آل البيت

10202217215256766847388

جامعة آل البيت تتسلم شهادة تصنيفها عربيا لأول مرة في تاريخها

الأمن العام

الامن يحذر : هذه المادة قاتلة وتسبب الإدمان من تجربتها لمرة واحدة - صور

1666446330420

ندوة حوارية عن ظاهرة ادمان الانترنت في المفرق