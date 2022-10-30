بحث التعاون بين أردنية العقبة والسفارة الاسترالية

الوكيل الاخباري - بحث مساعد رئيس الجامعة الأردنية فرع العقبة الدكتور معاذ أبو فرج مع السفير الأسترالي في عمان برنارد لينش، سبل التعاون بين الجامعة والسفارة الأسترالية في مجال التعليم الأكاديمي وبناء شراكات مع الجامعات الأسترالية.



وأشاد فرج بعمق العلاقات الثنائية التي تربط أستراليا والأردن، والدعم الذي تقدمه الحكومة الأسترالية لمختلف القطاعات التنموية في المملكة، مستعرضا نشأة الجامعة الأردنية فرع العقبة وتطورها .

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