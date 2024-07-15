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الإثنين، 15-07-2024 06:57 م

بحث التعاون بين أمانة عمان والاتحاد العربي للثقافة الرياضية

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الوكيل الإخباري - بحث أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، ورئيس مجلس أمناء الاتحاد العربي للثقافة الرياضية محمد المانع، اليوم الاثنين، تعزيز التعاون في مجالات تخدم الشأن الرياضي والثقافي.

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وعرض الشواربة خلال اللقاء الذي عقد بمركز الحسين الثقافي، جهود الأمانة ومبادراتها لدعم الشأن الثقافي والرياضي من خلال تنفيذ مرافق نوعية حاضرة لهذه الأنشطة وبما يخدم المجتمعات المحلية.


وقال إن أمانة عمان تستضيف مؤسستين من مؤسسات منظمة المدن العربية هما مجموعة العمل الثقافي للمدن العربية، والمنتدى العربي للمدن الذكية، تعملان على تقديم الدعم للبلديات والمدن العربية من خلال عقد دورات وتبادل خبرات للنهوض بدورها التنموي.


وأشار إلى أن عمان تزخر بمرافق مجتمعية رياضية وثقافية من ملاعب وحدائق ومكتبات عامة، وأن استاد القويسمة أعيد تأهيله وفقا لمواصفات الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".


ولفت إلى دور مركز زها الثقافي الذي يمتد اليوم في مدن الأردن لتقديم خدماته لجميع فئات المجتمع إلى جانب حدائق عامة عديدة تتوفر فيها مرافق لخدمة الشباب وكبار السن والنساء والأطفال.


من جانبه، أشاد المانع بدور الأمانة في دعم الجوانب الثقافية والرياضية وعنايتها بالشأن الاجتماعي من خلال المرافق التي تشرف عليها لدعم الحركة الثقافية والرياضية وتطورها.


وقال رئيس الاتحاد العربي للثقافة الرياضية أشرف محمود إن دور الأمانة وجهودها للنهوض بالشأن الرياضي والثقافي نموذج يحتذى به.


وأكد رئيس مجلس أمناء الجمعية الأردنية للثقافة الرياضية العين جمال الصرايرة، أهمية جهود أمانة عمان في دعم الرياضة، معتبرا أن الأمانة شريك في الإنجازات الرياضية التي جرى تحقيقها.

 




 

 


 

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