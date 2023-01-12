بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية وأكاديمية جورامكو

الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور احمد فخري العجلوني، مع رئيس أكاديمية جورامكو التابعة للشركة الأردنية لصيانة الطائرات المهندس سامر خورما سبل التعاون المشترك وإمكانية استحداث برنامج مشترك في هندسة صيانة الطائرات.



وأكد العجلوني خلال اللقاء، الذي حضره مدير عام مؤسّسة التّدريب المهني المهندس أحمد الغرايبة، ورئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية الدكتورة رغدة الفاعوري، ومستشار وزير العمل للتدريب عمر قطيشات استعداد الجامعة للتعاون مع أكاديمية جورامكو لدراسة استحداث برنامج في هندسة صيانة الطائرات في الأكاديمية، ما يوفر مظلة لحصول الطالب على شهادة جامعية من جامعة البلقاء التطبيقية ويخرج كوادر فنية مدربة بهندسة صيانة الطائرات لتغطية النقص الكبير عربيًا وعالميًا في هذا التخصص .

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