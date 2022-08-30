بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية والجمعية العلمية الملكية وجامعة بليموث البريطانية

الوكيل الاخباري - بحث وفد من الجمعية العلمية الملكية اليوم الثلاثاء، مع عميد البحث العلمي والابتكار في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور سعيد ابو رمان سبل المشاركة الممكنة في مجالات البحث العلمي والريادة والابتكار بين الجامعة والجمعية وجامعة بليموث البريطانية، بهدف نشر المعرفة و التشاركية في البحث العلمي خصوصا بمجال تكنولوجيا الزراعة الحديثة.



وضم الوفد مدير مركز المياه و البيئة والتغير المناخي الدكتور المؤيد السيد ورئيس قسم دراسات الأمن الغذائي والتنوع الحيوي المهندس حسام الدين الحاج علي يرافقهم الباحث من جامعة بليموث البريطانية الدكتور هايل ريحان.

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