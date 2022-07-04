بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية وجامعة الأزهر في غزة

الوكيل الإخباري - بحث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد العجلوني مع وفد من كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الأزهر/ غزة، سبل التعاون والتبادل العلمي في مجالات التطبيقات الصحية.

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وعرض الدكتور العجلوني لنبذة عن الجامعة وكلياتها والبرامج والتخصصات التي تدرس فيها، والتخصصات الطبية في عدد من كلياتها الجامعة والتي استحدثت أخيرا، مشيرا إلى استحداث كلية التمريض في الجامعة، والتخصصات الفريدة التي تطرحها؛ مثل القبالة والعناية بالأطفال حديثي الولادة، والعلوم الطبية المساندة في عدد من الكليات على مستوى الدرجة الجامعية المتوسطة.



وبين أن الاتفاقية بين الجامعة ووزارة الصحة لتدريب الطلبة في مستشفى السلط الجديد، وتزويده بالمتخصصين في جميع المجالات الطبية.



بدورهم، أشاد أعضاء الوفد بما وصلت إليه البلقاء التطبيقية من مكانة على المستوى العربي والعالمي، مؤكدين رغبتهم بالتعاون مع الجامعة في المجالات العلمية التي تخدم الجانبين.