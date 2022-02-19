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السبت، 19-02-2022 03:24 م

بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية وجامعتين أميركيتين

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الوكيل الإخباري - بحث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد فخري العجلوني مع وفد من جامعتي نبراسكا-لينوكولن ونبراسكا-اوماها الأميركيتين سبل التعاون في المجالات الأكاديمية والابتعاث والتشاركية.

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وبين الدكتور العجلوني، وفق بيان صادر عن الجامعة اليوم السبت، أهمية العمل والتنسيق المشترك في المجالات الأكاديمية والابتعاث والتشاركية، وخاصة في مشاريع المياه والطاقة النظيفة والمياه العادمة والبيئة.

 

وتمنى أن يصب هذا اللقاء المثمر في إبرام مذكرة تفاهم بين الجامعتين يحدد فيها جميع المواضيع الأكاديمية بما فيها التخصصات المشتركة ومواضيع الابتعاث وتبادل الخبرات بين الطرفين.


وأبدى وفد الجامعتين الأميركيتين إعجابه بالمشاريع والمراكز في الجامعة وخاصة المشاريع التي تهتم بالطاقة النظيفة ومعالجة المياه العادمة، مؤكدا دعمه لإقامة علاقة تشاركية مع البلقاء التطبيقية من خلال مذكرة تفاهم أكاديمية تنظم العمل وتبادل الخبرات الأكاديمية بين الجانبين.

 




 

 


 

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