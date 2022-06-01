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الأربعاء، 01-06-2022 04:56 م

بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية وسلطة العقبة

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الوكيل الإخباري - بحث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد العجلوني مع رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف البخيت، سبل التعاون والتنسيق المشترك.

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وجرى خلال اللقاء اليوم الأربعاء، التنسيق لشمول طلبة كلية العقبة الجامعية، ومركز العقبة للتعليم والتدريب البحري التابعين للجامعة بالمنح التي تقدمها السلطة للطلبة في العقبة، والتعاون المشترك لتحويل المركز إلى أكاديمية تمنح الدرجات العلمية المختلفة للطلبة واستقطابهم من دول العالم للمركز.


وعلى صعيد متصل، اتفق العجلوني ونائب المدير العام لشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية المهندس خليل أبو الهوى على زيادة تدريب طلبة الكلية والمركز في الشركة، والاطلاع على الخدمات المقدمة للطلبة في عدد من التخصصات ذات العلاقة.


كما بحث العجلوني مع مدير عام شركة تطوير العقبة المهندس حسين الصفدي، إمكانية تقديم خدمات لوجستية للكلية وطلبتها، وزيادة أعداد الطلبة المتدربين في القطاعات المختلفة في سلطة إقليم العقبة والشركات والفنادق في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وزيادة التنسيق مع الشركات الكبرى من خلال شركة تطوير العقبة، لعكس هذه العلاقة والشراكة على كلية العقبة والمركز البحري خدمة للطلبة وتسويق التخصصات التي يحتاجها سوق العمل في المنطقة.


وحضر اللقاءات عميد كلية العقبة الجامعية مدير مركز العقبة للتعليم والتدريب البحري الدكتور حسان شاهين.

 




 

 


 

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