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الأربعاء، 22-06-2022 08:34 م

بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية وشركة ميناء حاويات العقبة

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الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور احمد العجلوني مع المدير التنفيذي لشركة ميناء حاويات العقبة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة سورين ينسن، والمدير المالي للشركة ماثياس بولسن توثيق العلاقة بين الجامعة ممثلة بكلية العقبة الجامعية ومركز العقبة للتعليم والتدريب البحري بما يخدم مصلحة الطرفين .

وناقش الطرفان امكانية تدريب طلبة الكلية من تخصصات الهندسة والعلوم البحرية والدعم للوجستي.

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